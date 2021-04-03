عبد اللطيف الحموشي

مسؤول أمريكي سابق : المغرب محظوظ ب”الحموشي”

منذ ساعتين
2
لبنى أبروك - هبة بريس

أشاد روبرت جرينواي، نائب مستشار الأمني الأمريكي السابق لإفريقيا والشرق الأوسط، بمجهودات المدير العام لمديرية الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقال جرينواي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر“ :”المغرب محظوظ جدا بتواجد عبد اللطيف حموشي”، قبل أن يصفه ب”المحترف الحقيقي على رأس المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني”.

هذا ويشار الى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توصلت قبل أسابيع برسائل تهنئة وامتنان من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، مكتب نيويورك، ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، أشادوا من خلالها بمستوى التعاون المتميز والشراكة المتقدمة التي تجمعهما مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يضمن سلامة وأمن مواطني كلا البلدين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية نيويورك أبدى امتنانه وشكره العميقين للتعاون والدعم المهم اللذين قدمتهما المديرية العامة، خصوصا المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تم توفيرها في الوقت المناسب، ما مكن من المساهمة في تحييد الخطر الإرهابي، وتسريع البحث الذي باشره مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية الجندي الأمريكي الذي كان يرتبط بتنظيم “داعش” ويحضر للقيام بعملية إرهابية بغرض قتل جنود أمريكيين.

وأضاف أن رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي شددت على أنه بفضل التعاون والشراكة القوية التي تجمع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي، يمكننا معا ضمان أمن بلدينا وسلامة مواطنينا وصون الأمن للجميع، كما تم أكدت على اعتراف وعرفان المكتب المذكور بالدعم المتواصل الذي تسديه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

و أكدت وكالة الاستخبارات المركزية بواشنطن، في رسالتها ب”الريادة والمهنية العالية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ضمن الجهود الأمنية المشتركة، بما فيها المساعي المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، معبرة عن تقديرها للشراكة القوية التي تجمعها بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمر بلافريج: انسحابي من السياسة قرار شخصي وليس خيانة

عمر بلافريج: انسحابي من السياسة قرار شخصي وليس خيانة

منذ 3 ساعات
Photo of صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

منذ 4 ساعات
Photo of شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي تدعو المستثمرين إلى التوطين الاقتصادي بالداخلة

شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي تدعو المستثمرين إلى التوطين الاقتصادي…

منذ 16 ساعة
Photo of أخنوش يستقبل الناصري برلماني “البيجيدي” الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار

أخنوش يستقبل الناصري برلماني “البيجيدي” الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار

منذ 17 ساعة
Photo of بنما تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع المغرب

بنما تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع المغرب

منذ 18 ساعة
Photo of خبير فرنسي : رفض القضاء النيوزيلندي دعوى لـ “البوليساريو” “انتصار للمغرب”

خبير فرنسي : رفض القضاء النيوزيلندي دعوى لـ “البوليساريو”…

منذ 21 ساعة
Photo of البيجيدي يدعو بنشعبون لمناقشة “تبادل المعطيات الجبائية لمغاربة العالم”

البيجيدي يدعو بنشعبون لمناقشة “تبادل المعطيات الجبائية لمغاربة العالم”

منذ 24 ساعة
Photo of تعيين فيصل روضي منسقا إقليميا للإتحاد الدستوري بإنزكان أيت ملول

تعيين فيصل روضي منسقا إقليميا للإتحاد الدستوري بإنزكان أيت…

منذ يوم واحد
Photo of خبراء يبرزون مسؤولية الجزائر في النزاع حول الصحراء المغربية

خبراء يبرزون مسؤولية الجزائر في النزاع حول الصحراء المغربية

منذ يوم واحد
Photo of رئيس النيجر يوشح شخصيتين مغربيتين

رئيس النيجر يوشح شخصيتين مغربيتين

منذ يوم واحد

‫2 تعليقات

  1. اكيد نحن محظوظون به و بمن قلده تلك المسؤولية نسأل الله ان يحفظ المغرب من كيد الكائدين و ان يقتلهم بحسدهم

  2. انه والله الرجل المناسب في المكان المناسب. نحن فخورين به كمدير عام لمراقبة التراب الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق