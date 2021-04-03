الصورة من حفل التخرج

”أخنوش“ يدعو ”فوج الصحافيين الجدد“ إلى الدفاع عن قرارات الوطن (+فيديو)

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - الدار البيضاء

حضر وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، صباح يوم الجمعة (2 أبريل) ، حفل تخرج الدفعة العشرين للمعهد العالي للصحافة والاتصال، والتي حملت اسمه في مساهمة من إدارة المعهد في تكريم وجوه تساهم في تأسيس المشهد الإعلامي بالمغرب.

وفي كلمة له بالمناسبة، حث أخنوش الخريجين على التحلي بقيم مصداقية والموضوعية ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة، داعيا إياهم إلى المساهمة في ارتقاء المشهد الإعلامي بالمغرب.

وخاطب الوزير في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من الشخصيات المرموقة في العديد من المجالات بالقول إن “بلادنا في حاجة لكم لوقف هذه الأخبار والدفاع عن مواقف البلاد في الملتقيات العالمية”.

وتابع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن المغرب اليوم “في حاجة للطاقات في مختلف المجالات”، و”في حاجة لصحافيين متشبثين بقيم الوطن ويساهمون في تطوير وتوعية المواطنين”، موضحا “ترون كيف أن خصوم البلاد يروجون الأكاذيب عن المملكة، والبلاد تحتاج للعمل في المجال السياسي أيضا والانخراط فيه وتحمل المسؤولية، وليس في المواكبة الإعلامية”.

وأضاف نفس المتحدث مخاطبا خريجي المعهد الذي أسسه الراحل ومربي الأجيال امحمد طلال: “يجب أن تساهموا في ارتقاء الصحافة الوطنية، فالمهنة التي اخترتم هي سلطة رابعة، وهذا له دلالة قوية. يمكن أن يكتب الصحافي ما يريد، لكن لا يمكن الوصول إلى مرتبة مشرفة إلا إذا كانت له مبادئ”.

ويشار أن الحفل عرف حضور شخصيات إعلامية وازنة وأساتذة ودكاترة جامعيين ونجوم رياضيين وفنانين، بحيث أجمعوا جميعهم على قدرات وكفاءات المتخرجين الجدد، آملين فيهم تأدية واجبهم المهني على أكمل وجه.

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