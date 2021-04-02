صورة تعبيرية

مصر .. سيدة تخطف مديرها وتكبله وتبرحه ضربا

منذ 16 دقيقة
0
هبة بريس - وكالات

أقدمت مدرّسة مصرية في إحدى المدارس على خطف مديرها وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب.

وأمر قاضي المعارضات في محافظة سوهاج، بتجديد حبس وكيلة المدرسة ابتدائية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها وآخرين باختطاف مدير المدرسة التي تعمل بها، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات على دفتر الحضور والانصراف.

واشترك مع المتهمة في خطف مدير المدرسة، كل من زوجها وابنها وأحد أقاربها، الذين لاذوا بالفرار، وصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بمركز المراغة.

وكانت المحكمة قد أمرت منذ أسبوعين، بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما، بعد أن قررت النيابة العامة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرضها على قاضي المعارضات الأربعاء، فأصدر قراره المتقدم بتجديد حبسها لمدة 15 يوما أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رجل أعمال مغربي يملك 280 مليون دولار من “البيتكوين”

رجل أعمال مغربي يملك 280 مليون دولار من “البيتكوين”

Photo of بعد 31 عام من وفاته…جثة العندليب عبد الحليم حافظ لم تتحلل

بعد 31 عام من وفاته…جثة العندليب عبد الحليم حافظ…

Photo of فتاة قُتلت منذ 45 عاما ترسل تغريدة عبر “تويتر”

فتاة قُتلت منذ 45 عاما ترسل تغريدة عبر “تويتر”

Photo of ناسا” تقدر حجم كويكب سيطير قرب الأرض في 1 سبتمبر

ناسا” تقدر حجم كويكب سيطير قرب الأرض في 1…

Photo of عثر عليها رفقة عوامتها .. إنقاذ طفلة تاهت بعرض البحر باليونان

عثر عليها رفقة عوامتها .. إنقاذ طفلة تاهت بعرض…

Photo of مصر : الطواف حول مسجم الكعبة يتجدد من القاهرة والواقعة تُعيد إثارة الجدل (+فيديو)

مصر : الطواف حول مسجم الكعبة يتجدد من القاهرة…

Photo of الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر المواد الغذائية

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر المواد…

Photo of تعاطف مع طالب بتطوان اعتقل بسبب حالة الطوارئ”

تعاطف مع طالب بتطوان اعتقل بسبب حالة الطوارئ”

Photo of مدير مديرية الأوبئة يوضح بخصوص 17 حالة التي سجلها المغرب لفيروس كورونا

مدير مديرية الأوبئة يوضح بخصوص 17 حالة التي سجلها…

Photo of طريقة “4 – 7 – 8” تجعلك تنام في 60 ثانية

طريقة “4 – 7 – 8” تجعلك تنام في…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق