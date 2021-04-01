خلال 24 ساعة ..تلقيح 8895 شخص ضد فيروس “كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4329244 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 8895 شخص

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 3767210

و قررت وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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