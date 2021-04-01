صورة تعبيرية

وجدة .. توقيف شخصين متورطين بالتزوير وتسليم فواتير وهمية

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس - وجدة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس فاتح أبريل الجاري، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة وجدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبناء، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 212 فاتورة مزورة و35 ختما مزورا في اسم مجموعة من الشركات، علاوة على حاسوب محمول وآلة للطباعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير المزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الخميس.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة شابة بمرتيل … إنتحار أم سقوط عرضي ؟

وفاة شابة بمرتيل … إنتحار أم سقوط عرضي ؟

منذ 18 دقيقة
Photo of مياه كابونيكرو تلفظ جثة مجهولة الهوية

مياه كابونيكرو تلفظ جثة مجهولة الهوية

منذ 3 ساعات
Photo of طانطان: العثور على جثة داخل سيارة بالحي الجديد

طانطان: العثور على جثة داخل سيارة بالحي الجديد

منذ 3 ساعات
Photo of الراشيدية.. توقيف شخصين وحجز 400 كلغ من مخدر الشيرا

الراشيدية.. توقيف شخصين وحجز 400 كلغ من مخدر الشيرا

منذ 5 ساعات
Photo of انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق الأربعاء

انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق…

منذ 7 ساعات
Photo of القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص طبي مخدر

القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص…

منذ 10 ساعات
Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل سيارات

فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل…

منذ 11 ساعة
Photo of سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

منذ 22 ساعة
Photo of انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

منذ يوم واحد
Photo of بركان .. توقيف شخصين متورطين في تزييف العملة وعرضها للتداول

بركان .. توقيف شخصين متورطين في تزييف العملة وعرضها…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق