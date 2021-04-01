ناصر بوريطة - وزير الشؤون الخارجية والتعاون

بوريطة: المملكة ستواصل دعم مسار السلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

منذ ساعتين
0
هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ستواصل دعم مسار السلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوريطة في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، عبر الاتصال السمعي البصري، أن المملكة ستدعم الوصول إلى حل دائم وشامل يمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، القابلة للحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني.

وأضاف بهذا الخصوص “وإذا كانت القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتماماتنا، فإننا لا ننسى الأزمات العربية الأخرى، وخاصة في سوريا واليمن، التي نتطلع فيها إلى إيجاد حلول وتوافقات سياسية عاجلة، وفق القرارات الأممية والدولية ذات الصلة، بما يسمح من إخراجها من المأزق الذي آلت إليه”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا .. المحكمة الادارية تقضي بعزل رئيس جماعة اجزناية بطنجة

رسميا .. المحكمة الادارية تقضي بعزل رئيس جماعة اجزناية…

منذ ساعة واحدة
Photo of بدعوة من البام.. وفد عن حزب بايدن يحل بالداخلة لاستكشاف فرص الاستثمار

بدعوة من البام.. وفد عن حزب بايدن يحل بالداخلة…

منذ ساعة واحدة
Photo of في دورة استثنائية.. مجلس الرباط سلا القنيطرة يصادق على مشاريع بـقيمة 516 مليون درهم

في دورة استثنائية.. مجلس الرباط سلا القنيطرة يصادق على…

منذ 3 ساعات
Photo of بوريطة: عازمون على الارتقاء بعلاقاتنا مع اليابان لتشمل مجالات أوسع

بوريطة: عازمون على الارتقاء بعلاقاتنا مع اليابان لتشمل مجالات…

منذ 4 ساعات
Photo of وزير الخارجية الموريتاني يؤجل زيارته الى المغرب

وزير الخارجية الموريتاني يؤجل زيارته الى المغرب

منذ 4 ساعات
Photo of السفير الياباني يشيد بدور المغرب الريادي في مجال الهجرة

السفير الياباني يشيد بدور المغرب الريادي في مجال الهجرة

منذ 5 ساعات
Photo of اجتماع مشترك “روسي-مغربي” لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

اجتماع مشترك “روسي-مغربي” لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ 6 ساعات
Photo of الملك يؤكد مساندة المغرب لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا

الملك يؤكد مساندة المغرب لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا

منذ 7 ساعات
Photo of الخارجية الأمريكية : بقيادة الملك ..المغرب رائد عالميا في “الطاقات المتجددة”

الخارجية الأمريكية : بقيادة الملك ..المغرب رائد عالميا في…

منذ 17 ساعة
Photo of بوريطة عن التغير المناخي ..“قارتنا تعاني من العديد من أوجه عدم المساواة”

بوريطة عن التغير المناخي ..“قارتنا تعاني من العديد من…

منذ 18 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق