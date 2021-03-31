حاتم عمور

“معاك انتايا”.. حاتم عمور يغني جينيريك سيتكوم أحلام سيتي

منذ ساعتين
0
هبة بريس - القسم الفني

أطلق النجم المغربي حاتم عمور، مساء أمس الثلاثاء عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، “معاك انتايا ” أغنية شارة بداية السلسلة الرمضانية ” أحلام سيتي “، التي ستعرض على القناة الأولى خلال رمضان 2021.

وتعامل حاتم في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات، فيما تولى مهمة الألحان والتوزيع الموسيقي محمد الشرابي.

وتعرف سلسلة ” أحلام سيتي ” مشاركة محمد خيي، عمر لطفي، فاطمة الزهراء بناصر، نادية ايت، البشير واكين، محمد الشوبي، ناصر أقباب، فاطمة الزهراء الحرش، رجاء لطيفين وأخرون.

ويرتقب عرض سلسلة أحلام سيتي طيلة شهر رمضان على الساعة 18.30، وهي من إخراج مراد الخودي، بعد أن كان مقررا عرضها أزيد من سنة، غير أن القناة الأولى أجلت عرضها لرمضان 2021.

الجدير بالذكر، أن حاتم يخوض تجربة غناء “الجينيريك”، للمرة الخامسة في مسيرته بعد ” بنت بلادي” سنة 2009، “امرأة وقادة” سنة 2014، “إلى راح الغالي” سنة 2019، “يالساكن” سنة 2020 .

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بملابس النوم …دنيا باطمة تثير غضب متابعيها ( صورة )

بملابس النوم …دنيا باطمة تثير غضب متابعيها ( صورة…

منذ 13 دقيقة
Photo of هذا سبب وفاة طفلة الفنانة جمانا مراد

هذا سبب وفاة طفلة الفنانة جمانا مراد

منذ ساعتين
Photo of أسماء المنور باللهجة اللبنانية في عمل من توقيع مروان خوري

أسماء المنور باللهجة اللبنانية في عمل من توقيع مروان…

منذ 7 ساعات
Photo of سياسية أمريكية : الثقافة والفن المغربي يستحق أن يحتفى به بأمريكا

سياسية أمريكية : الثقافة والفن المغربي يستحق أن يحتفى…

منذ 21 ساعة

بعد وفاة والدتها بأسبوع.. الوالي يعلن إلتحاق صفاء الخثامي…

منذ يوم واحد
Photo of وائل جسار لابتسام بطمة :”كلنا بنحبك و مبسوطين بلم الشمل”

وائل جسار لابتسام بطمة :”كلنا بنحبك و مبسوطين بلم…

منذ يومين
Photo of الموت يُفجع جومانا مراد في ابنتها

الموت يُفجع جومانا مراد في ابنتها

منذ يومين
Photo of نور زين يتألق في “حبيبي”

نور زين يتألق في “حبيبي”

منذ يومين
Photo of إيهاب أمير يطرح جديده الفني بعنوان “حكايات”

إيهاب أمير يطرح جديده الفني بعنوان “حكايات”

منذ يومين
Photo of عقب براءتها من تهمة الخيانة الزوجية .. نجاة الوافي تخرج عن صمتها

عقب براءتها من تهمة الخيانة الزوجية .. نجاة الوافي…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق