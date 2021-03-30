مريم حسين

بسبب محاولة إنقاذ والدة حلا الترك من السجن.. سلطات دبي تحقق مع مريم حسين

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الممثلة المغربية المقيمة بدولة الإمارات مريم حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استدعائها من السلطات المختصة في الإمارات للتحقيق معها بعد قيامها بحملة تبرعات لجمع مبلغ مالي لوالدة حلا الترك، منى السابر.

وقالت مريم حسين في مقطع فيديو نشرته بحسابها الخاص بموقع “سناب شات”: “خرجت منذ قليل من دائرة شؤون العمل الخيري، لم أكن على اطلاع بقانون إمارة دبي المتعلق بموضوع المساعدة أو تحويل مبالغ على حساب ما، لا سيّما إذا لم يحصل الحساب على موافقة لتحويل أموال التبرعات عليه، شرحوا لنا قانون تنظيم العمل الخيري في دبي”.

و يشار أن مريم حسين قامت بحملة تبرعات لفائدة منى السابر بغية إنقاذها من عقوبة الحبس على خلفية الدعوى المقامة ضدها من ابنتها حلا.

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