البحرين تعين أول سفير لها لدى إسرائيل

هبة بريس - وكالات

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني أن “قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وتحدث أشكنازي مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني قبيل افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل وتعيين أول سفير للمملكة لدى إسرائيل.

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