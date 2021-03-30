صورة من الأرشيف

مناورات الأسد الإفريقي بالمحبس.. تأكيد على مغربية الصحراء

منذ ساعتين
0
محمد منفلوطي - هبة بريس

يعكف العديد من المسؤولين العسكريين المغاربة والأمريكيين منذ أيام بمقر قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلكية المسلحة، لوضع اللبنة الأساسية والترتيبات النهائية لانطلاق أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا وبالضبط في منطقة المحبس بالصحراء المغربية، وهي المناورات العسكرية التي أطلق عليها “الأسد الأفريقي 21” بأبعاد عسكرية برية وجوية وبحرية وحتى تدريبات لتقديم المساعدات الإنسانية.

وحسب معلومات غاية في الأهمية نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بتتبع ورصد كافة الأنشطة العسكرية لقواتنا الباسلة، فإن هذه المناورات التي ستجرى هذه السنة في شهر يونيو المقبل، ستعرف مشاركة فعالة للعديد من الجنود الأمريكيين والمغاربة ودول أخرى تربطها شراكات ذات بعد عسكري واستراتيجي.

وحسب آراء العديد من المتتبعين والمحللين والمهتمين بالشأن العسكري، فإن هذه المناورات التي ستجري أوائل شهر يونيو المقبل بمنطقة المحبس المثاخمة للجدار المغربي الفاصل بين مخيمات تندوف حيث المقر الرسمي لشردمة البوليساريو، هي رسالة قوية من إدارة بايدن تغذي الوضع القائم على سيادة المغرب الكاملة على صحرائه انسجاما مع الاعتراف الأمريكي الأخير في عهد دونالد ترامب.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تؤكد دعمها للمفاوضات بين المغرب والبوليساريو

واشنطن تؤكد دعمها للمفاوضات بين المغرب والبوليساريو

منذ ساعتين
Photo of بالخط الأحمر : “مول الشكارة” يسيطر من جديد على سباق ” التزكيات “

بالخط الأحمر : “مول الشكارة” يسيطر من جديد على…

منذ 3 ساعات
Photo of “المستشارين” يكشف قرار المحكمة الدستورية بشأن إلغاء وتصفية المعاشات

“المستشارين” يكشف قرار المحكمة الدستورية بشأن إلغاء وتصفية المعاشات

منذ 4 ساعات
Photo of حزب سياسي : الوضع العام بالجزائر “مرعب “

حزب سياسي : الوضع العام بالجزائر “مرعب “

منذ 17 ساعة
Photo of “البام “يرفض استغلال البرامج الحكومية في الحملات الانتخابوية

“البام “يرفض استغلال البرامج الحكومية في الحملات الانتخابوية

منذ 19 ساعة
Photo of لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. وفد إماراتي يزور المغرب

لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. وفد إماراتي يزور المغرب

منذ 23 ساعة
Photo of مسؤول فرنسي: حان الوقت لتساند فرنسا والاتحاد الأوروبي المغرب في موقفه

مسؤول فرنسي: حان الوقت لتساند فرنسا والاتحاد الأوروبي المغرب…

منذ يوم واحد
Photo of مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم على طاولة المجلس الحكومي

مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم على طاولة المجلس الحكومي

منذ يوم واحد
Photo of بيدرو سانشيز” يستثني المغرب من جولته الإفريقية المقبلة”

بيدرو سانشيز” يستثني المغرب من جولته الإفريقية المقبلة”

منذ يوم واحد
Photo of عائلة آيت الجيد :منجيب اصطف مع عرابي الاغتيال السياسي

عائلة آيت الجيد :منجيب اصطف مع عرابي الاغتيال السياسي

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق