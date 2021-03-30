سعد الدين العثماني

بعد تعليق الرحلات مع فرنسا واسبانيا.. العثماني: سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - الرباط

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

ويأتي هذا القرار، في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية للحد من انشار فيروس كويونا المستجد (كوفيد -19) ، فإنه سيتم تعليق رحلات المسافرين من وإلى الجمهورية الفرنسية وإسبانيا ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر .

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه “سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة”

وأضاف العثماني في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” أن هذه الرحلات ستكون خاضعة للمراقبة المعززة وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية. وفق قوله

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‫2 تعليقات

  1. وبالنسبه للمغاربه المقيمين في ايطاليا وباقي الدول الا يوجد لهم رحلات خاصه .ام اامغاربه الاخرين درجه ثانيه او هم ليسوا مغاربه كالاخرين ام هناك حسابات اخري .حسبي الله ونعم الوكيل

  2. هل هناك فرق بين مغاربه فرنسا واسبانيا والمغاربه في باقي دول اوروبا وباقي الدول حتي يكون لفصيل رحلات خاصه والاخرين لايسمع لهم احد او يهتم بهم احد اذا هناك عنصريه وتفرقه بين ابناء البلد الواحد .حسبي الله ونعم الوكيل.

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