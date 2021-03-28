لعنصر ينوه بدور اطر الاكاديميات و يدعو الى تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية
محند العنصر

لعنصر يدعو الى تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في كلمته خلال اشغال المجلس الوطني لحزبه إلى ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، اسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية ، وفي مصب حديثه عن الموضوع نوه لعنصر بدور الاساتذة أطر الاكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية،كما عبر على دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة ، مبرزا أن نظام التعاقد قد انتهى، وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.

وأكد الأمين العام في معرض حديثه بأن التعليم، قضية مغربية، لا نقاش فيها مع ضرورة تظافر كل الجهود لربح رهانتها، فالتعليم له امتداد في كل الاسر المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع، مؤكدا انها قضية كل المغاربة

وجدد الأمين العام دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية، وقد عدد لعنصر مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، وهو ما يشكل استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالاقاليم البعيدة ، وتعليقا على جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الاسبوع الماضي، دعا أمين عام الحركيين إلى جلسة بين الاساتذة وكل المتدخلين والشركاء ، واعمال سبل الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف،

كما شدد على عدم استغلال الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة، وأن تسييس هذا الملف ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو اليها دستور المملكة .

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