شابة مالية حامل بتوأم سباعي تتابع علاجها بالمغرب

هبة بريس - متابعة

نقلت الصحافة المالية، تفاصيل متابعة شابة عشرينية حامل بتوأم سباعي علاجها بالمغرب.

ونقلت الصحافة، أن الشابة البالغة من العمر 25 سنة حلت نهاية الأسبوع الجاري بالمغرب، لمتابعة وضعها الصحي والولادة بسلام.

وأضافت أن الشابة التي من تمبكتو كانت تعالج مستشفى “بوان جي” الجامعي في باماكو، غير أن الأطباء أكدوا على ضرورة سفرها خارج مالي لضمان “متابعة أفضل لهذا الحمل الخارج عن المألوف”، حسب بيان صحافي لوزارة الصحة.

ونصح الأطباء الشابة الحامل في الشهر السادس، بالسفر الى المغرب لمتابعة حالتها، حيث رافقها طبيبها واثنان من أفراد أسرتها في الرحلة الممولة من الحكومة المالية وبمساهمة شخصية من الرئيس الانتقالي باه نداو.

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