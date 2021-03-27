صورة تعبيرية

البيضاء.. إحالة موظفين للشرطة على النيابة العامة بتهمة التزوير والسرقة

منذ ساعتين
0
هبة بريس - الدار البيضاء

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، موظفين للشرطة، برتبة مفتش ممتاز ومفتش شرطة يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث المنجز معهما حول شبهة تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية والسرقة الموصوفة وانتهاك حرمة مسكن.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد احتفظت بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في التزوير في محررات رسمية بعد تضمين معطيات وإفادات غير صحيحة في محاضر قانونية منجزة في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي من مسكن خضع لإجراءات التفتيش دون احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية: وقف نزيف التخلي عن الأطفال يمر عبر الوقاية والحماية

جمعية: وقف نزيف التخلي عن الأطفال يمر عبر الوقاية…

منذ 5 ساعات
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من…

منذ 8 ساعات
Photo of امن طنجة يعتقل شخصين متورطين في النصب والاحتيال

امن طنجة يعتقل شخصين متورطين في النصب والاحتيال

منذ 18 ساعة
Photo of وزير فرنسي : “الوكالة المستقلة للنقل الباريسي” تـُعزز سوق الشغل بالدار البيضاء

وزير فرنسي : “الوكالة المستقلة للنقل الباريسي” تـُعزز سوق…

منذ 18 ساعة
Photo of القصر الكبير تضع ثقتها في خدمات الشركة المواطنة “أوزون”

القصر الكبير تضع ثقتها في خدمات الشركة المواطنة “أوزون”

منذ 18 ساعة
Photo of تازة.. الأمن الجهوي يحتفي بالطفل ” عمران “

تازة.. الأمن الجهوي يحتفي بالطفل ” عمران “

منذ 19 ساعة
Photo of صيادلة المغرب يجرون آيت الطالب إلى القضاء

صيادلة المغرب يجرون آيت الطالب إلى القضاء

منذ 19 ساعة
Photo of أخنوش : الوضع الصحي للقطيع الوطني “مُرض”

أخنوش : الوضع الصحي للقطيع الوطني “مُرض”

منذ 20 ساعة
Photo of وزارة الفلاحة : التساقطات المطرية الأخيرة لها تأثير إيجابي على الموسم الفلاحي

وزارة الفلاحة : التساقطات المطرية الأخيرة لها تأثير إيجابي…

منذ 20 ساعة
Photo of اذاعة فرنسية : المغرب بطل في التلقيح ضد كورونا

اذاعة فرنسية : المغرب بطل في التلقيح ضد كورونا

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق