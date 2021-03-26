الوضع الصحي للقطيع الوطني “مُرض”
الصورة من الأرشيف

أخنوش : الوضع الصحي للقطيع الوطني “مُرض”

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الوضع الصحي للقطيع الوطني مرض على صعيد جميع جهات المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الوضع يعزى للمراقبة الصحية المستمرة لحالة القطيع وحملات التلقيح المختلفة ضد الأمراض الحيوانية المعدية وتلك ذات الأثر الاقتصادي من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين المكلفين بالصحة، بالإضافة إلى المجهودات التي يبذلها مهنيو قطاع تربية الماشية.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الحفاظ على عدد رؤوس القطيع، المكون من حوالي 21,6 مليون رأس من الأغنام و 6 ملايين رأس من الماعز و 3,3 مليون من الأبقار و 192 ألف رأس من الإبل، بالرغم من تعاقب موسمين فلاحيين عرفا نقصا في التساقطات المطرية مما أثر على موفورات الأعلاف في المراعي، وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه قطاع تربية الماشية في إطار برامج حماية الماشية الذي أطلقته الوزارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القصر الكبير تضع ثقتها في خدمات الشركة المواطنة “أوزون”

القصر الكبير تضع ثقتها في خدمات الشركة المواطنة “أوزون”

منذ 9 دقائق
Photo of تازة.. الأمن الجهوي يحتفي بالطفل ” عمران “

تازة.. الأمن الجهوي يحتفي بالطفل ” عمران “

منذ 30 دقيقة
Photo of صيادلة المغرب يجرون آيت الطالب إلى القضاء

صيادلة المغرب يجرون آيت الطالب إلى القضاء

منذ 53 دقيقة
Photo of وزارة الفلاحة : التساقطات المطرية الأخيرة لها تأثير إيجابي على الموسم الفلاحي

وزارة الفلاحة : التساقطات المطرية الأخيرة لها تأثير إيجابي…

منذ ساعتين
Photo of اذاعة فرنسية : المغرب بطل في التلقيح ضد كورونا

اذاعة فرنسية : المغرب بطل في التلقيح ضد كورونا

منذ ساعتين
Photo of فريق برلماني يستدعي بنشعبون لمناقشة إجراءات تطبيق المساهمة المهنية الموحدة

فريق برلماني يستدعي بنشعبون لمناقشة إجراءات تطبيق المساهمة المهنية…

منذ 4 ساعات
Photo of واجب مدرسي معادي للمرأة يثير سخط الاباء بالبيضاء

واجب مدرسي معادي للمرأة يثير سخط الاباء بالبيضاء

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة … تلقيح 4263 شخص ضد كورونا

خلال 24 ساعة … تلقيح 4263 شخص ضد كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 523 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 523 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق