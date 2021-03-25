“بوطازوت” و”فتو” تجتمعان في “بنات العساس”

هبة بريس - القسم الفني

“بنات العساس”، مسلسل تدور قصته حول عائشة و حنان اللتان تواجهان الشارع بسبب والدهم المدمن على القمار والكحول والذي ضحى بالغالي والنفيس و باع كل شيء للاستمرار في إدمانه.

و بعيدا عن قريتهم ، لا تجد الأختان سقفا يحميهم من قساوة الشارع بمدينة الدار البيضاء، حتى ينبثق خيط أمل في القصة، وهو غيثة السيدة الغنية التي ستقوم بتشغيل والدتهم كمساعدة منزلية ، إلا أن هذا الإستقرار وراحة البال لن يدوما طويلا ، بعد أن يقع ما لم يكن في الحسبان وتدخل الشرطة على الخط لتكشف العديد من الحقائق والأسرار.

كيف ستتجاوز الأختان هذا الوضع الصعب وهل ستجدان طريقهما نحو عيش حياة مستقرة و كريمة؟هذا ما سنراه في الأيام القليلة القادمة.

و يشار أن “بنات العساس ” الذي سيعرض على القناة الاولى خلال شهر رمضان من إخراج إدريس الروخ و كاستينغ :عزيز الحطاب, سعاد خيي, دنيا بوطازوت, منى فتو, محسن مالزي, ساندية تاج الدين.

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