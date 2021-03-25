“سالف عذرا”.. حين يصبح الفن معركة ورسالة ضد الظلم

هبة بريس - القسم الفني

“سالف عذرا ” دراما اجتماعية تدور أحداثها حول امرأة شابة، جميلة وذكية، لكن حياتها ليست أبدا بالسهلة.

تفاصيل المسلسل، تدور حول اضطرار هدى صدقي “عذرا” للتوقف عن الدراسة بسبب ظروف أسرتها المادية، لتنطلق في الغناء والشعر، ولن تتردد في استعمال فنها لإيصال بعد الرسائل والتنديد بكل أشكال الظلم، لا سيما تلك التي تعاني منها النساء السلاليات اللائي سلبت حقوقهن في إدارة الأراضي الجماعية.

هذه المعركة التي تشنها عذرا عبر فنها، لن تعجب الكثيرين من أعيان المنطقة وأولهم الشيخ المعطي المعروف بجبروته و استبداده، السلسلة ستتبع أطوار هذه الحرب المعلنة من طرف عذرا فهل ستنجح في معركتها ضد الظلم؟ وهل ستحصل على الدعم اللازم؟ وماذا عن إبن الشيخ المعطي المحب للفن؟

و الجدير بالذكر أن “سالف عذرا” الذي سيعرض على القناة الأولى خلال شهر رمضان، من إخراج جميلة البرجي، و كاستينغ: هدى صدقي , عباس كاميل, ربيع القاطي, أمال التمار, جواد السايح،

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