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طقس الخميس .. جو مستقر وسماء صافية بمعظم مناطق المملكة

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس مستقر مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى السواحل الشمالية والجنوبية للمحيط الأطلسي، مع هبوب زوابع رملية خفيفة فوق بعض الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى قوية من الجنوب أو من الشرق أحيانا فوق الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد ومن الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 و08 درجات بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة على السواحل الوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 22 و27 درجة بالسايس، والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 27 و32 درجة بمنطقة سوس، والسهول والسواحل الوسطى إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية

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