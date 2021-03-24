أخنوش يقوم بزيارة مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بإقليم ميدلت

هبة بريس ـ الرباط

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 24 مارس2021، بزيارة ميدانية إلى إقليم ميدلت جهة درعة-تافيلالت.

وهمت الزيارة تتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية وإطلاق مشاريع في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. حيث اطلع الوزير بالجماعة الترابية النزالة – إقليم ميدلت، على التقدم المحرز في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى جهة درعة-تافيلالت وإقليم ميدلت. بعد ذلك، قام بزيارة مشروع بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 ودواوير إنمل وألمو أبوري.كما أشرف على تدشين الطريق المؤدية إلى إنمل و واوميترت.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، أنه سيتم بناء هذه الطرق على طول 76.9 كلم باستثمار 84 مليون درهم. و ستفك العزلة عن 7 دواوير (إنمل ، واوميترت ، إحندار، أعباري، إبهباهن، بورديم وأملوأبوري) وسيستفيد منها 4300 من الساكنة. ستساهم هذه البنى التحتية التي تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي فى تحسين ظروف عيش الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية والمراكز الاقتصادية. كما أنها ستسهل وصول المنتجات إلى الأسواق، وستقلص من مدة الرحلات وتكاليف النقل للركاب والبضائع، وستخفض الخسائر ما بعد الحصاد وبالتالي ستمكن من تحقيق المزيد من الأرباح فيما يخص أسعار بيع السلع والمنتجات.

ويهم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بجهة درعة- تافيلالت قطاعات الماء الصالح للشرب والتعليم والكهرباء والصحة وكذا الطرق. و يبلغ الغلاف المالي المرصود له 4,46 مليار درهم منها 22% خصصت لإقليم ميدلت. و تتوزع مصادر التمويل على كل من صندوق التنمية القروية (53%) والمجلس الجهوي (40%) والمبادرة الوطنية للتنمية الوطنية (6%) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (1%)، و يبلغ عدد المشاريع المنجزة و في طور الانجاز لحد الآن 498 مشروعا بتكلفة اجمالية تناهز2,22 مليار درهم منها 20% بإقليم ميدلت.

أما على مستوى الجماعة الترابية ايت عياش بإقليم ميلدلت، فقد تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنجازات مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط انسڭمير بسافلة سد تامالوت على مساحة 4000 هكتار. وتتعلق هذه المشاريع، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 85 مليون درهم، بناء 65 كلم من السواقي الرئيسية وبناء 16 مأخذ ماء بواد انسڭمير.

هذا المشروع، الذي اكتمل في سنة 2013 في إطار مخطط المغرب الأخضر، مكّن من: رفع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي28.000 درهم/هكتار/سنة. وخلق 4000 منصب قار إضافي، وسقي 1600 هكتار بشكل مستدامن وكذا تحويل أكثر من 1000 هكتار من الحبوب إلى زراعة الأشجار المثمرة.

وأكد بلاغ وزارة الفلاحة أنه بعد غمر السد بالمياه، والدينامية الاقتصادية التي سيخلقها المشروع بالوسط القروي، سيتم تنفيذ مشروع تكميلي للتهيئة الهيدروفلاحية بتكلفة إجمالية قدرها 220 مليون درهم. و يتعلق الأمر بمأخذ مباشر إلى سد تامالوت، و قناة للربط على طول 4 كلم وقنوات للتوزيع على طول 35 كلم تخدم سواقي ضفتي واد انسڭمير.

هذا المشروع، الذي يندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر، والذي ستمتد فترة تنفيذه ما بين 2021-2024 ، سيمكن من اقتصاد 7 مليون م3 من مياه الري وغرس 1000 هكتار إضافية من الأراضي بأشجار التفاح وخلق 550 ألف يوم عمل إضافي.

وبمدخل مدينة ميدلت، سيتم بناء مجمع إداري يضم المصالح الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) وكذا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت. كما سيشمل هذا الفضاء ملحقًا جامعيًا وفضاء مخصص لـمعرض التفاح لميدلت.

وكان رفقة وزير الفلاحة خلال هذه الزيارة عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي ووفد من مسؤولي الوزارة.

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