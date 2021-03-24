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آيت الطالب يعفي مدير مركز تحاقن الدم بطنجة

منذ 43 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

أفادت مصادر “هبة بريس” أن المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، توصلت أمس الثلاثاء 23 مارس ، بقرار إعفاء مدير المركز الجهوي لتحاقن الدم بطنجة من منصبه.

وأضافت المصادر أن قرار الاعفاء جاء بناء على تقرير رفعته لجنة تفتيش مركزية كانت قد حلت بالمركز ، لوزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث وقفت على اختلالات شابت تدبير مركز تحاقن الدم طيلة إشراف الرئيس المُقال.

هذا، ومن المنتظر أن تفتح وزارة الصحة باب الترشح للراغببن في شغل منصب رئيس مركز تحاقن الدم بميدنة طنجة.

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