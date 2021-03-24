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سلطات البيضاء تواصل حملة هدم البراريك و إعادة إيواء قاطنيها

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل حملة هدم البراريك و الأكواخ العشوائية بعدد من مناطق الدار البيضاء و ذلك ضمن حملة إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالعاصمة الاقتصادية و هاته المرة من خلال هدم بعض المساكن القصديرية بمنطقة ابن امسيك.

و في هذا الصدد، أقدمت سلطات البيضاء من خلال ممثليها بمنطقة ابن امسيك على هدم بعض المساكن الصفيحية بحي الكدية و ذلك بحضور ممثلين عن الأمن و القوات المساعدة و عناصر السلطة المحلية.

و تواصل سلطات منطقة ابن امسيك إسوة بعدد من عمالات و مقاطعات الدار البيضاء الكبرى عملية هدم المساكن العشوائية ضمن عملية إعادة ترحيل قاطني دور الصفيح لأحياء سكنية لائقة ومجهزة.

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