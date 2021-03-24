الصويرة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين والشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و44 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف أحد المشتبه فيهم بمدخل مدينة الصويرة، مباشرة بعد وصوله إلى المدينة على متن سيارة خفيفة ومحاولته تسليم شحنة يبلغ وزنها 84 غرام من مخدر الكوكايين للمشتبه فيه الثاني، والذي مكنت عملية التفتيش بداخل منزله من حجز ثمانية كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه الثالث في هذه القضية، والذي حاول الفرار وقت توقيفه من طرف عناصر الشرطة، حيث أصيب بتوعكات بقدمه اليسرى، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل مسكنه من حجز 550 غرام من مخدر الشيرا و15 غرام من مخدر الهيروين و9 غرامات من مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاج، فيما تم الاحتفاظ بباقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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