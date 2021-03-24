صورة تعبيرية

الصويرة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين والشيرا

منذ 4 ساعات
0

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و44 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف أحد المشتبه فيهم بمدخل مدينة الصويرة، مباشرة بعد وصوله إلى المدينة على متن سيارة خفيفة ومحاولته تسليم شحنة يبلغ وزنها 84 غرام من مخدر الكوكايين للمشتبه فيه الثاني، والذي مكنت عملية التفتيش بداخل منزله من حجز ثمانية كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه الثالث في هذه القضية، والذي حاول الفرار وقت توقيفه من طرف عناصر الشرطة، حيث أصيب بتوعكات بقدمه اليسرى، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل مسكنه من حجز 550 غرام من مخدر الشيرا و15 غرام من مخدر الهيروين و9 غرامات من مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاج، فيما تم الاحتفاظ بباقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن لتوقيف “نصاب الشيكات”

بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن…

منذ ساعتين
Photo of 13 قتيلا و 1848 جريح .. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

13 قتيلا و 1848 جريح .. حصيلة حوادث السير…

منذ 4 ساعات
Photo of بعد خروجه بيومين من مستشفى الأمراض النفسية.. شاب ينتحر برمي نفسه من النافذة

بعد خروجه بيومين من مستشفى الأمراض النفسية.. شاب ينتحر…

منذ 23 ساعة
Photo of المؤبد لقاتل ومغتصب طفل بمكناس

المؤبد لقاتل ومغتصب طفل بمكناس

منذ يوم واحد
Photo of انتحل صفة شرطي للنصب والاحتيال.. توقيف شخص بالمهدية

انتحل صفة شرطي للنصب والاحتيال.. توقيف شخص بالمهدية

منذ يوم واحد
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات بإقليم سيدي قاسم

تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات بإقليم سيدي قاسم

منذ يومين
Photo of هذه حقيقة انتحار أستاذ متعاقد بشارع بمدينة الرباط

هذه حقيقة انتحار أستاذ متعاقد بشارع بمدينة الرباط

منذ يومين
Photo of حاول الفرار قفزا من الطابق الثاني لولاية الأمن.. وفاة موقوف بتطوان

حاول الفرار قفزا من الطابق الثاني لولاية الأمن.. وفاة…

منذ يومين
Photo of إنزلاق شاحنة عسكرية بمنعرجات “تيزي نتلغمت” يقطع الطريق الوطنية رقم 13

إنزلاق شاحنة عسكرية بمنعرجات “تيزي نتلغمت” يقطع الطريق الوطنية…

منذ 3 أيام
Photo of طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق