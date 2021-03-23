بريطانيا..شرطة لندن تقبض على مشتبه بضلوعه في جرائم إرهاب
.شرطة لندن

بريطانيا..شرطة لندن تقبض على مشتبه بضلوعه في جرائم إرهاب

منذ ساعتين
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هبة بريس

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن إلقاء القبض على رجل للاشتباه بضلوعه في جرائم إرهاب وحيازة مواد متفجرة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه “جرى التحفظ على الرجل للاشتباه في ارتكابه عملا إرهابيا أو التحضير له أو التحريض عليه”.

وأضافت: “لا يزال رجال الشرطة المتخصصون يقومون بالمزيد من التفتيش في المبنى (حيث قبض عليه)، كما فرض طوق أمني حول المكان”.

وقبض على الرجل البالغ من العمر 53 عاما أمس الاثنين، للاشتباه في حيازته مادة متفجرة.

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