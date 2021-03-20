المجلس الوطني ل”البيجيدي” يرفض استقالة الأزمي

هبة بريس- الرباط

رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، المنعقد اليوم السبت 20 مارس، استقالة إدريس الازمي من رئاسة المجلس الوطني بأغلبية ساحقة.

وجاء قرار المجلس الوطني للمصباح بعد نقاش سياسي طويل يومه السبت بناء على التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، بخصوص دوافع تقديم الأزمي لاستقالته من رئاسة المجلس الوطني.

وكان إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد قدم استقالته من منصبه ومن الامانة العامة للحزب وذلك بعض ساعات فقط من تقديم زميله في الحزب مصطفى الرميد استقالته من منصبه الوزاري وهي الاستقالة التي تراجع عنها بعذ ذلك الوزير المكلف بحقوق الاسنان.

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