عطل مفاجئ يصيب "واتساب" و"إنستغرام"
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عطل مفاجئ يصيب “واتساب” و ” إنستغرام “

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس 

ضرب عطل مفاجئ مواقع التواصل الاجتماعي، واتساب وانستغرام وفيسبوك، وواجه المستخدمون عدم القدرة على الدخول إليها، وإرسال الرسائل.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك عبر تغريدات بموقع تويتر، من تعطل الموقع وتوقف تحديث الصفحات والحسابات.

وقال موقع داونديتيكتور دوت كوم الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وانستجرام، تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

ويرصد داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

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