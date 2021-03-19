المغرب يشدد على ضرورة احترام معايير وقواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي
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المغرب يشدد على ضرورة احترام معايير وقواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي

منذ ساعتين
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هبة بريس

شدد المغرب، اليوم الجمعة، في أديس أبابا، على ضرورة احترام معايير وقواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي من خلال إحداث آلية لتقييم الأداء وآلية أخرى للعقوبات.

وأكد الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، السيد محمد العروشي، خلال الاجتماع الأول للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ضرورة التطبيق الحازم للقواعد والإجراءات وعدم تقديم أي تنازل بشأن الإخلال بها.

ودعا الدبلوماسي المغربي إلى إحداث نظام لتدبير وتقييم كفاءات وأداء موظفي الاتحاد الأفريقي، يعتمد على النتائج والالتزام بالنتيجة، “من أجل تجنب وقوع الاتحاد الأفريقي بعد إصلاحه أمام إعادة نسخ مؤسفة لمحاولات الإصلاح السابقة”.

و حث السيد العروشي في هذا الصدد، على عدم التسامح في حالة انتهاك قواعد ومعايير وإجراءات الاتحاد الأفريقي، على اعتبار أن الهدف هو تحسين فعالية عمل المنظمة الإفريقية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ذكر المندوب الدائم للمملكة، بأهمية الحكامة الإدارية والمالية الجيدة، وكذا بمصداقية وشفافية العملية الحكومية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول اجتماع للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، ينعقد بتقنية المناظرة المرئية، برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير الماضي.

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