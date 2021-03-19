صورة تعبيرية

البيضاء.. إيقاف 5 أشخاص بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها

منذ 43 دقيقة
0

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 18 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية تنشط في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها.

وكانت مصالح مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني بخدمات الأنترنيت والهاتف النقال، باشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي مكنت من رصد قيام المشتبه فيهم بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية متزامنة من توقيف المشتبه فيهم بشقتين بكل من منطقة سيدي معروف وباشكو بمدينة الدار البيضاء.

عمليات التفتيش والحجز المنجز بهذه المنازل مكنت من ضبط مجموعة من مستقبلات المكالمات «SIM BOX» موصولة بأجهزة رقمية لتحويلها وقرصنتها، فضلا عن مجموعة من مستقبلات الأنترنيت «Routeurs» والهواتف النقالة وبطاقات الهاتف النقال الخاصة بمزودين مغاربة وأجانب.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بغية رصد الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاطها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بمعظم مناطق المملكة

منذ ساعتين
Photo of أمن طنجة يوقف الشرطي السابق هشام الملولي بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية

أمن طنجة يوقف الشرطي السابق هشام الملولي بسبب خرق…

منذ 7 ساعات
Photo of توقيف معنف ”أساتذة التعاقد“ خلال وقفتهم الاحتجاجية بالرباط

توقيف معنف ”أساتذة التعاقد“ خلال وقفتهم الاحتجاجية بالرباط

منذ 11 ساعة
Photo of وزير ..“موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التشغيل

وزير ..“موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في…

منذ 12 ساعة
Photo of ساكنة فكيك تنعي ”أرض الأجداد“ بمسيرة احتجاجية حاشدة (فيديو)

ساكنة فكيك تنعي ”أرض الأجداد“ بمسيرة احتجاجية حاشدة (فيديو)

منذ 13 ساعة
Photo of الفنيدق: تمويل 57 مشروعا في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة

الفنيدق: تمويل 57 مشروعا في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية…

منذ 13 ساعة
Photo of اكادير : ملاكون يشكون ” وكيل إتحاد إقامة بيتي سكن” للنيابة العامة

اكادير : ملاكون يشكون ” وكيل إتحاد إقامة بيتي…

منذ 14 ساعة
Photo of تعنيف الأساتذة المتعاقدين يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

تعنيف الأساتذة المتعاقدين يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

منذ 14 ساعة
Photo of حقوقيون يُراسلون الرميد لإنقاذ حياة المؤرخ المعطي منجب

حقوقيون يُراسلون الرميد لإنقاذ حياة المؤرخ المعطي منجب

منذ 15 ساعة
Photo of هيئة نقابية تدين القمع الذي تتعرض له الشغيلة التعليمية

هيئة نقابية تدين القمع الذي تتعرض له الشغيلة التعليمية

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق