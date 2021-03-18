إعلامي لبناني شهير يهاجم دنيا باطمة و شقيقتها

نجلاء مزيان : هبة بريس

هاجم الإعلامي إيلي باسيل الفنانة المغربية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام باطمة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، بسبب الحفل الذي أقامتاه مؤخرا.

و عمد باسيل إلى استفزاز دنيا و شقيقتها، حيث قام بإعادة نشر مقطع فيديو تظهر فيه دنيا و ابتسام و اصدقائها المقربين و هم يرقصون على إيقاعات الأغنية الشعبية.

و رافق باسيل الفيديو بالتعليق التالي :”هالقدّ فرحانين بالذلّ اللي ذلكن ياه القضاء وما زال ولّا كيف؟؟؟ ، هيّي فوتة الحبس ساعة وحدة بس لحالها ذلّ ذليل..!! فما بالكن ايّام وليالي يا صاحبات سوابق”.

و استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف غير اللائق من الإعلامي المثير للجدل ، حيث اعتبر البعض أنه لا يحق لأي شخص أن ينتهك أو يتدخل في خصوصية غيره.

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