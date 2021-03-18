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توقيف مواطن روسي ضمن شبكة إجرامية دولية للسرقة بمطار البيضاء

منذ 43 دقيقة
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطن روسي يبلغ من العمر 27 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الروسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة.

وقد جرى توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من موريتانيا، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة في غضون سنة 2018 بطلب من السلطات القضائية الروسية، وذلك للاشتباه في تورطه في تنفيذ عمليات للسرقة بمنطقة “ياشلطا” بروسيا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الروسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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