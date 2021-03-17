بعد أشهر من الإغلاق.. حمامات برشيد و الدروة و السوالم تفتح أبوابها بداية من اليوم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن السلطات بإقليم برشيد رخصت بداية من اليوم لكل الحمامات المتواجدة بنفوذ الإقليم بفتح أبوابها للعموم شريطة احترام البروتوكول الصحي الذي تم الاتفاق عليه.

و أوضحت مصادر مطلعة أن سلطات إقليم برشيد و بعد اجتماعات مع ممثلي أرباب الحمامات ، سمحت بإعادة فتح الحمامات المتواجدة ببرشيد و الدروة و الكارة و السوالم و باقي الجماعات الترابية التابعة لإقليم برشيد بداية من اليوم الأربعاء 17 مارس.

و شدد المصدر ذاته أن السلطات العاملية أوضحت للمهنيين أن كل من سيخالف البروتوكول و الشروط التي تم إقرارها من قبيل احترام الطاقة الاستيعابية المتفق عليها و الإجراءات الاحترازية سيتعرض لعقوبات رادعة تصل حد الإغلاق المؤقت.

هذا و كان مهنيو قطاع الحمامات التقليدية و الرشاشات بإقليم برشيد قد طالبوا غير ما مرة بالسماح لهم بإعادة فتح حماماتهم، غير أن الوضعية الوبائية جعلت السلطات تتريث في ذلك ، قبل أن يتم اتخاذ قرار الترخيص بفتحها من جديد هذا اليوم.

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