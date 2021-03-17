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البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء 16 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 37 سنة، للاشتباه في تورطه في محاولة اختطاف رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول ضبط المواطنين للمشتبه فيه متلبسا بمحاولة اختطاف الرضيع من داخل منزل أسرته بحي النعيم، وذلك بعد أن ولج هذا المنزل في ظروف تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديدها، ويحتمل أنها لها صلة بمعرفة سابقة تربطه بأم الرضيع الضحية، قبل أن تتدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه وإعادة الرضيع سالما.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع والدة الرضيع لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ملابسات هذه القضية وخلفياتها الحقيقية.

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