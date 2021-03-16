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سطات…حملة أمنية واسعة تطال مخالفي قانون السير

منذ ساعتين
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

شنت المصالح الأمنية التابعة للأمن الولائي بسطات حملة أمنية واسعة لمحاربة ظاهرة الدراجات النارية التي باتت تورق بال المسؤولين والمواطنين على حد سواء، جراء الفوضى العارمة التي أضحت عليها شوارع المدينة ومنتزهاتها الغابوية لمراهقين ومراهقات وهم يقودون الدراجات النارية بأسلوب جنوني.

وقد عاينت هبة بريس دوريات أمنية مرابطة بمختلف الشوارع ومداخل المدينة المثاخمة للفضاء الغابوي حيث تنشط حركة هذه الدراجات النارية، ضمن حملة تروم ضبط المخالفين.

وقد كشفت مصادر هبة بريس ان تعليمات صارمة صدرت عن والي أمن المدينة عبد المجيد الشواي بضرورة التصدي لمختلف المظاهر التي من شأنها تروع الآمنين سواء بالشوارع العامة والمنتزهات والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
الحملة التي قادتها المصالح الأمنية للسير والجولان بالمدينة، أسفرت عن حجز العديد من الدراجات النارية وتسجيل مخالفات في حق أصحابها ممن لم يلتزموا بتطبيق القانون.

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