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12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

منذ ساعتين
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هبة بريس

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 2002 آخرون بجروح، إصابات 62 منهم بليغة، في 1525 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 مارس 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و590 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و421 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و169 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و198 ألفا و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4302 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6987 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.

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