أكادير.. توقيف 12 شخصا متورطين في الهجرة السرية والاتجار بالبشر

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد 14 مارس الجاري، من توقيف 12 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين، تم خلال الأولى ضبط 07 أشخاص في منطقة خلاء ضواحي مدينة أكادير وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، قبل أن تسفر إجراءات البحث عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي داخل شقة سكنية بنفس المدينة وبرفقته 04 مرشحين للهجرة السرية.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بميناء مدينة أكادير من حجز قارب تقليدي مزود بمحركين بالإضافة إلى كميات من البنزين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي.

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