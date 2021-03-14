في الصورة سعد الدين العثماني

تارودانت : إستقالة قياديين من ال ” بيجيدي” وسط هزات تنظيمية

منذ 10 دقائق
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن تقديم قياديين إستقالتهم من حزب المصباح بتارودانت، من ضمنهم “عبد اللطيف لمين” من كل الأجهزة الحزبية للحزب محليا واقليميا وجهويا.

ووجه لمين الكاتب المحلي للحزب بجماعة مشرع العين وعضو الكتابة الاقليمية بتارودانت والكتابة الجهوية للحزب رسالة استقالته للكاتب الاقليمي بتارودانت، كما تضمنت نفس الرسالة استقالة زوجته، التي تعد أحد أبرز الوجوه النسائية بالاقليم من كافة الاجهزة الحزبية.

ولم يشر نص الإستقالة إلى الأسباب التي دفعتهما للاستقالة من حزب العدالة والتنمية.

كما قدم أخرون من الحزب إستقالتهم في كل من الجماعة الترابية سيدي طاهر و سيدي بوموسى، هذه الاستقالات قد تقلل فرصة حزب المصباح في الحفاظ على وهجه بالاقليم في الاستحقاقات القادمة .

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