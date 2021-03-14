العثماني ردا على عنتريات بنكيران ..”نعتز بالانتماء لحزب العدالة والتنمية “

هبة بريس ـ الرباط

قطر سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنية على بنكيران الشمع بعد تجميد الثاني عضويته داخل حزب العدالة والتنمية .

وقال العثماني في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”، “نعتز بالانتماء لحزب العدالة والتنمية الذي خرج من رحم الشعب وسيظل وفيا له”.

وقال العثماني في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”، “نعتز بالانتماء لحزب العدالة والتنمية الذي خرج من رحم الشعب وسيظل وفيا له”.

تأتي خرجة العثماني عقب تجميد بنكيران عضويته بالحزب، ومقاطعة العثماني و مصطفى الرميد، ولحسن الداودي، ومحمد أمكراز في فصل جديد من فصول عنتريات إبن كيران، التي انطلقت منذ خروجه من الحكومة، و تنحيته من قبل إخوانه من على رأس قيادة حزب العدالة والتنمية.

وكان بنكيران قد عبر بقوة خلال الأيام الماضية عن اعتراضه على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب.

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