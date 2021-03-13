أزيد من 4 ملايين و210 آلاف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و519 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و210 آلاف و770 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة ، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ المليون و471 ألفا و738 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 488 ألفا و632 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 475 ألفا و457 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8718 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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