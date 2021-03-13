دنيا وابتسام باطما

ابتسام بطمة تعانق الحرية .. و دنيا تعلق

منذ ساعة واحدة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها، (شاركت) سعادتها بسبب مغادرة شقيقتها ابتسام بطمة أسوار السجن اليوم 13 مارس بعد انقضاء عقوبتها الحبسية.

و نشرت دنيا عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، تدوينة تعرب فيها عن فرحتها الكبيرة بهذا اليوم الذي طال انتظاره، قائلة :” صباح الخير جميعا… اليوم هو أجمل يوم في حياتي”.

و يشار ان الفنانة دنيا بطمة بدورها تتابع في نفس الملف الذي توبعت فيه شقيقتها ابتسام “حساب حمزة مون بيبي”، حيث لجأت الأخيرة إلى الطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضى برفع عقوبتها الحبسية من 8 أشهر الى سنة حبسا نافذا.

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