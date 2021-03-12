باتريس موتسيبي

الرباط.. انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا جديدا ل”الكاف”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

انتخب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي ،اليوم الجمعة، رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، لولاية تمتد لخمس سنوات، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي ال43 للهيأة القارية، المنعقد بمدينة الرباط.

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي المرشح الوحيد لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية بعد سحب برنارد دانيال أنوما (كوت ديفوار) وأوغستين إيمانويل سنغور (السنغال) وأحمد ولد يحيي (موريتانيا)، ترشيحهم.

ويذكر أن موتسيبي (59 سنة) يرأس فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم.

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