مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

سلا .. شجار بين شبان ينتهي بجريمة قتل والأمن يعتقل الجاني

منذ 5 ساعات
1

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا المدينة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 12 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وحسب مصدر أمني، فتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع الضحية ورفاقه ليلة أمس الخميس بحي الرحمة بمدينة سلا، وهو الخلاف الذي تجري حاليا الأبحاث لتحديد أسبابه وخلفياته، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الضحية لاعتداء جسدي على مستوى العنق باستعمال مصباح كهربائي أسطواني، الأمر الذي تسبب في وفاته فور وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي، فيما مكنت عمليات أمنية مكثفة من توقيف المشتبه فيه ساعات قليلة بعد ارتكابه هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط أقراص مخدرة بميناء طنجة المتوسط

ضبط أقراص مخدرة بميناء طنجة المتوسط

منذ 14 دقيقة
Photo of تازة .. الحبس النافذ لمغتصب طفل قاصر

تازة .. الحبس النافذ لمغتصب طفل قاصر

منذ 57 دقيقة
Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف عشريني هدد المارة بسلاح أبيض

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف عشريني هدد المارة بسلاح…

منذ 4 ساعات
Photo of مراكش.. اعتقال زوجين متورطين في تزوير العملة الوطنية وتداولها

مراكش.. اعتقال زوجين متورطين في تزوير العملة الوطنية وتداولها

منذ 7 ساعات
Photo of زوج يُوجه لزوجته طعنات قاتلة بالدار البيضاء

زوج يُوجه لزوجته طعنات قاتلة بالدار البيضاء

منذ 21 ساعة
Photo of البيضاء.. الأمن يوقف أربعيني ألحق خسائر مادية بحافلة للنقل الحضري

البيضاء.. الأمن يوقف أربعيني ألحق خسائر مادية بحافلة للنقل…

منذ 24 ساعة
Photo of أشتوكة : الأمن يسقط عصابة إجرامية نفذت عمليات سرقة

أشتوكة : الأمن يسقط عصابة إجرامية نفذت عمليات سرقة

منذ يوم واحد
Photo of وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

منذ يوم واحد
Photo of الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

الرشيدية .. مصرع طفل داخل غار بمقلع للمستحاثات

منذ يوم واحد
Photo of توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

توقيف مشجعين كرويين ألحقا خسائر مادية ب6 سيارات بسلا

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. انا ولد سلا. وليت نحشم ونقول. ساكن فسلا ملاحظة الامن ايلا كان ممكن شفارة والمجرمين. راه مكيكونوش ف الشوارع الكبيرة. كيكونو فالازقة. والدروب. شكرا على مجهوداتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق