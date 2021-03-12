عملية تلقيح الوطنية
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يهم المواطنين.. هكذا يتم الحصول على شهادة التلقيح ضد كورونا بالمغرب

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل وخطوات الحصول على شهادة التلقيح بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وذكرت الوزارة، في بوابتها الإلكترونية، أنه لتحميل شهادة التلقيح وجب اتباع الخطوات التالية والمتمثلة في “زيارة البوابة الإلكترونية liqahcorona.ma، ثم النقر على خانة “أقوم بتنزيل شهادة التلقيح الخاصة بي”، ثم ادخال رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك، أو رقم بطاقة الإقامة، وتاريخ الازدياد وكلمة التحقق” والنقر على “بحث”
وإدخال الرمز السري الخاص بك، والذي سيصل عبر رسالة نصية قصيرة على هاتف المستخدم”.

بعد ذلك، سيتم توجيه الملقح إلى رابطين “الرابط 1 : شهادة إصدار الهاتف الذكي والرابط 2 : للحصول على الشهادة قابلة للطبع”.

هذا ويشار إلى أن عدد المستفيدين من التلقيح بلغ أربعة ملايين و130 ألفا و606 أشخاص (الجرعة الأولى)، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح 972 ألفا و79 شخصا.

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