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أشتوكة : الأمن يسقط عصابة إجرامية نفذت عمليات سرقة

منذ 5 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاعلت المصالح الامنية بمدينة بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها، مع شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر من خلاله شخصين على متن دراجة نارية ، بعد إقترافهما عملية ” كريساج ” بمدينة أيت ملول، بإستعمال أسلحة بيضاء .

ومن خلال الشريط وتنسيق أمني بين شرطة أيت ملول عمالة إنزكان، ومصالح الامن ببيوكرى إقليم أشتوكة، تم الوصول الى عناصر العصابة الاجرامية وهما شابين يبلغان من العمر على التوالي 18 و 20 سنة، تم اعتقالهما يوم أمس الاربعاء 10 مارس الجاري، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاستماع لهما حول ما تم اقترافه من عمليات سرقة بمناطق متفرقة بين مدن سوس، استهدفت حقائب شخصية و هواتف محمولة و منقولات في ملك الضحايا.

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