الإعلام الجزائري يستمر في ترويج الأخبار الزائفة حول الأوضاع بالحدود

هبة بريس – الرباط

عادت وسائل الاعلام التابعة للنظام الجزائري، الى ممارسة هوايتها المفضلة المتمثلة في الترويج للأخبار الزائفة حول الأوضاع بالحدود المغربية- الجزائرية.

وفي هذا الصدد، تداولت عدد من الصحف والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، خبرا مفاده أن “الجيش الجزائري اخترق شمال فجيج المغربية وأمر الفلاحين بمغادرة أراضيهم تحت التهديد”.

وأكد مصدر خاص لهبة بريس، أن الخبر المتداول زائف ولا أساس له من الصحة، مشددا على أن الأوضاع بالمدن الحدودية المغربية آمنة .

وأضاف ذات المصدر، أن الإعلام الجزائرر يتعمد في كل مناسبة الترويج لمغالطات وأكاذيب لإلهاء شعبه وتصدير أزمته الداخلية.

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