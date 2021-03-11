سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة الطب
صورة تعبيرية

سيدي سليمان.. اعتقال ممرض متقاعد متورط في ممارسة مهنة الطب

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان، من توقيف ممرض متقاعد يبلغ من العمر 65 سنة، يشتبه في تورطه في ممارسة مهنة الطب بشكل غير مشروع وإجراء عملية جراحية في ظروف من شأنها تعريض حياة الغير للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان كانت قد باشرت، مساء أول أمس الثلاثاء، إجراءات معاينة اكتشاف عضو بشري (ساق) في طور التحلل بمنطقة خلاء بحي “أولاد الغازي” بمدينة سيدي سليمان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن التوصل إلى أن المشتبه فيه قام باستئصال ساق شخص يعاني من مرض مزمن داخل منزله ودفنها بالمكان المذكور.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، بينما تم نقل الشخص الذي خضع لعملية استئصال الساق إلى المستشفى بعدما تدهورت حالته الصحية.

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