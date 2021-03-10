الدار البيضاء : انعقاد النسخة الرابعة للمؤتمـر الدولي للسكر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جرى اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية ، افتتاح النسخة الرابعة للمؤتمـر الدولي للسكر ، المنظمة حـول موضـوع ” القطـاع السـكري العالمـي : أي سـبل للنمـو ؟ “.

ويشـكل هذا المؤتمـر، المنظم مـن طـرف الجمعيـة المهنيـة للسـكر ، والمنظمـة الدوليـة للسـكر ، والذي يعقد مـرة كل سـنتين ، منصـة هامـة لللقـاءات ، وتبـادل الخبـرات الـتي تغطـي مجمـوع سلسـلة القيـم المتعلقة بقطـاع السـكر عـلى الصعيـد الـدولي .

ويتعلق الأمر بحدث لا محيد عنه بالنسـبة للمنطقـة برمتهـا ولسـوق السـكر العالمي ، حيـث يتيـح إطـارا ممـيزا يدعـم بشـكل أكبـر الحـوار وتبـادل التجـارب بيـن المهنييـن .

وبالنظرا للوضع الصحي الحالي ، فإن النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للسكر بالمغرب تعقد بصيغة مزدوجة ( حضوريا وعن بعد) ، بمشاركة 50 شخصا من الشركاء البارزين تمت دعوتهم حضوريا داخل استوديو ، مع تأمين النقل المباشر للمؤتمر على شكل ندوة افتراضية .

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمعيـة المهنيـة للسـكر ” APS” السيد محمد فكرات أن وباء كوفيد -19 يمثل تحديا بالنسبة للفاعلين في قطاع السكر ، مشيرا إلى أن خبراء وطنيين ودوليين ينكبون خلال المؤتمر على تدارس هذا الموضوع ، بالإضافة إلى الرهانات والتحديات المتعلقة بالمياه التي لها صلة بهذا القطاع في المغرب .

كما أن هذا المؤتمر ، يضيف فكرات ، يسلط الضوء على دور القطاع الزراعي ، خاصة ما يتعلق بالسكر ، من حيث تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وحسب السيد فكرات ، فإن قطاع السكر الوطني يهم بـ 80 ألف فلاح على مستوى 5 جهات، مشيرا إلى أن فلاحي قصب السكر والشمندر السكري ، هم أيضا منتجون في قطاعات زراعية أخرى ، ومن هنا تأتي أهمية نشاط السكر الذي يشكل العمود الفقري في الجهات الخمس التي تتواجد بها زراعة قصب السكر والشمندر السكري.

من جهته أكد السيد إدريس الراضي رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية بالغرب ، أن قصب السكر والشمندر السكري من المحاصيل المفضلة لدى الفلاحين وذلك بالنظر لمردوديته ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برافعة اجتماعية واقتصادية مهمة ، بالنظر لأعداد الذين يزاولون زراعة قصب السكر والشمندر السكري.

وقال إن إنتاجية النباتات السكر ارتفعت خلال العقد الماضي ، بفضل عملية التتبع التي لها علاقة بما هو صناعي، داعيا إلى دعم نمو صناعة هذه المادة الأساسية.

من جهته أكد السيد عبد القادر قنديل رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي نباتات السكر بالمغرب “UNAPPSM” ورئيس جمعية منتجي الشمندر السكري بدكالة عبدة “APBDA” ، على الأهمية الكبيرة التي يكتسها هذا المؤتمر بالنسبة للفلاحين، خاصة مع حضور خبراء ،ومتدخلين من العيار الكبير، مذكرا في هذا السياق بأن منطقة دكالة تعد من بين المناطق الرئيسية الخاصة بإنتاج الشمندر السكري.

وأضاف أن زراعة نباتات السكر تحظى بتتبع دقيق من جانب عالم الصناعة، من حيث مراحلها وإنتاجيتها، مسجلا أن ندرة الموارد المائية تعد من بين التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الزراعة .

ويركز المؤتمر في نسخته الرابعة على التحديـات التي تطرحها ندرة الموارد المـائية ، وكذلـك التنـوع داخـل مختلـف حلقـات سلسـلة الإنتـاج ، فضـلا عـن تأثـير جائحـة كوفيـد19 عـلى وضعيـة سـوق السـكر والابتـكار والبحـث والتنميـة ، حيث يتم تدارس هذه المواضيـع من خـلال برنامـج غـني يتـم عرضـه في عـدة جلسـات يتـولى تنشـيطها خـبراء جهويـون ودوليـون بـارزون .

وتجدر الإشارة إلى أن هــذا القطــاع الهام لايسـاهم فقــط في تحقيق الأمــن الغــذائي بالمملكــة ، بــل يضطلع أيضــا بدور أساسـي في خلــق مناصــب الشــغل وإنشــاء أقطــاب تنمويــة جهويــة.

فهذه السلســلة تخلــق مــا يناهــز 5000 منصــب شــغل دائـم مباشـر وغـر مباشـر ، كما تضمـن مداخيـل منتظمـة ل 80 ألف فـلاح شـريك مـن منتجـي الشـمندر السـكري وقصــب الســكر.

ومنـذ 1971 ، تاريـخ إنشـاء الجمعيـة المهنيـة للسـكر، عـرف القطـاع السـكري الوطني سلسـلة مـن الإصلاحات التي مكنــت مــن رفــع مردوديــة وإنتاجيــة الفاعليــن بهــا .

وتم اختيار المغرب، العضو بالمنظمة الدولية للسكر منذ سنة 2007 ، رئيسا للمنظمة في سنة 2010 ، كما أن المغرب عضو في اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر، والمعهـد الـدولي للبحـث حـول الشـمندر والجمعيـة الفرنسـية لقصـب السـكر وغيرها .

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