لجنة التضامن مع منجب تحمل السلطات مسؤولية ما قد يتعرض له من أضرار نتيجة
في الصورة : المعطي منجب

لجنة التضامن مع المعطي مُنجب تُنبه الى تدهور وضعه الصحي

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس ـ الرباط

كشفت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، بإطلاق سراحه محذرة من تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه داخل السجن.

واعتبرت اللجنة، في ندوة صحفية، أن متابعة منجب تؤكد أننا نعيش ردة حقوقية، وأنه وبعد 10 سنوات من دستور 2011، نعيش التضييق والقمع والمحاكمات التي لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت لجنة التضامن في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط ،أن الانتهاكات التي تعرض لها منجب ليست وليدة اللحظة، إذ منذ عام 2015 وهو مستهدف، حيث تمت محاكمته بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة” رفقة ست نشطاء آخرين، إذ عقدت خلال محاكتهم أزيد من 20 جلسة، تم تأجليها في كل مرة دون سبب مفهوم، ليتم الحكم عليه في الأخير بسنة حبسا نافذا رفقة الصحفيين هشام المنصوري، وعبد الصمد آيت عيشة، والناشط هشام الخريبشي في ظل غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلقى أي إشعار بموعدي المحاكمة والنطق بالحكم.

كما انتقدت اللجنة ما صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أبدى رأيه في الحكم الصادر في حق منجب، وأصدر تعليقا وردا على المنظمات الحقوقية، بشكل يؤثر على المراحل التالية من التقاضي

واعتبرت اللجنة أن الأسباب الحقيقية لمتابعة منجب، هي دفاعه عن المعتقلين السياسيين والصحافيين والنشطاء، وكذا انتقاده لهيمنة القصر على السلطة التنفيذية، وسيطرة الأمني على القرار السياسي، وسعيه إلى محاولة التقريب بين الإسلاميين والعلمانيين لخلق جبهة من أجل الديمقراطية.

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح منجب بشكل فوري وفتح تحقيق في جل الانتهكات التي طالته وعائلته معبرة عن قلقها من استمرار إضرابه عن الطعام .

وحملت اللجنة للسطات مسؤولية ما قد يتعرض له منجب من أضرار نتيجة إضرابه عن الطعام لافتة إلى أن صحته في خطر .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيزازي لـ”محمد حاجب”: “أنت إرهابي وخطابك مسموم يدعو للفتنة والقتل”

الفيزازي لـ”محمد حاجب”: “أنت إرهابي وخطابك مسموم يدعو للفتنة…

منذ 14 دقيقة
Photo of الدار البيضاء : انعقاد النسخة الرابعة للمؤتمـر الدولي للسكر

الدار البيضاء : انعقاد النسخة الرابعة للمؤتمـر الدولي للسكر

منذ 28 دقيقة
Photo of اكادير : أوضاع المحاكم بسوس تعجل بلقاء ثلاثي وهذه خلاصاته

اكادير : أوضاع المحاكم بسوس تعجل بلقاء ثلاثي وهذه…

منذ ساعة واحدة
Photo of فرنسيو الرباط : عملية التلقيح ضد كورونا بالمغرب “تتم في ظروف جيدة

فرنسيو الرباط : عملية التلقيح ضد كورونا بالمغرب “تتم…

منذ ساعتين
Photo of وزير العدل يشرف على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة

وزير العدل يشرف على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية…

منذ ساعتين
Photo of البسيج : انفصاليون ينتمون لـ “البوليساريو” ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة

البسيج : انفصاليون ينتمون لـ “البوليساريو” ينشطون في صفوف…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من 62 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من 62 ألف شخص…

منذ 4 ساعات
Photo of محكمة النقض تؤجل النظر في ملف معتقلي حراك الريف

محكمة النقض تؤجل النظر في ملف معتقلي حراك الريف

منذ 4 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل530حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل530حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 10 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 10 حالة وفاة جديدة…

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق