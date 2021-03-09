القاطي يتوج بـ “أفضل ممثل دور أول” و يهدي تتويجه للملك

نجلاء مزيان : هبة بريس

حصد النجم المغربي ربيع القاطي منذ أيام قليلة، في مهرجان “سيبتيموس” جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في المسلسل التاريخي “الزعيمان” .

و أعلن النجم المغربي عن خبر تتويجه في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت فيها:”عاجل وسار ” جائزة أفضل ممثل دور أول ” من نصيبي والحمد لله عن دور ” سليمان باشا الباروني ” عن مسلسل ” الزعيمان “…

و واصل :”هنيئاً لنا وللفن المغربي والليبي بهذا التتويج، شكرا مهرجان ” سيبتيموس “شكرا جائزة ” سيبتيموس ” مهرجان الإذاعة والتلفزيون الليبي الأهم والابرز في ليبيا الشقيقة شكرا أسامة رزق، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ،الامور بخواتمها دمتم لي”.

و في اتصال ربطه طاقم هبة بريس بالنجم المغربي، ربيع القاطي، وصف المنافسة بالقوية بسبب مشاركة مسلسلات درامية في المستوى و كذا حضور أسماء وازنة و كبيرة .

و عن شعوره و إحساسه، كشف القاطي أن الجائزة تعني له الشيء الكثير، لما لها من قيمة ذات بعد أدبي و فني، و هي قيمة مضافة لمساره الفني و انتصار للفن المغربي خارج حدود المملكة، كونها تنتمي الى أكبر مهرجان في ليبيا “سيبتيموس” و المتخصص في الدراما التلفزية.

و عن دوره في الزعيمان، أثنى النجم الفائز في مهرجان “سيبتيموس” في دورته الثامنة على أداءه اللافت للأنظار، و الذي تميز بالصدق و الذكاء على مستوى التقمص و التشخيص.

و عن تعليق الطيران و بقائه في تونس لمدة طويلة، كشف القاطي انه و بالرغم من مروره بظروف معينة خاصة بعد انتهائه من تصوير مسلسل “الزعيمان” و بقائه في تونس لما يزيد عن 7 أشهر بسبب كورونا، إلا أنه سعيد بهذه التجربة بل و يطمح مستقبلا لأعمال أخرى عربية و عالمية.

و عن جديده ، أكد القاطي على أن سفره لتركيا كان بسبب عمل جديد، حيث قال أنه كان بصدد تصوير عمل عربي آخر يحمل عنوان “غسق” سوف يرى النور برمضان 2021.

و يشار أن القاطي تألق في عدة أدوار سينمائية وتلفزيونية وطرق ابواب النجومية بدون شوائك تلجم ابداعه المرفرف في سماء التمثيل، ليكسب بذلك لنفسه مساحة جماهيرية يعتد بها في توهجه الابداعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0