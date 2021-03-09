القاطي يتوج بـ “أفضل ممثل دور أول” و يهدي تتويجه للملك
نجلاء مزيان : هبة بريس
حصد النجم المغربي ربيع القاطي منذ أيام قليلة، في مهرجان “سيبتيموس” جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في المسلسل التاريخي “الزعيمان” .
و أعلن النجم المغربي عن خبر تتويجه في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت فيها:”عاجل وسار ” جائزة أفضل ممثل دور أول ” من نصيبي والحمد لله عن دور ” سليمان باشا الباروني ” عن مسلسل ” الزعيمان “…
و واصل :”هنيئاً لنا وللفن المغربي والليبي بهذا التتويج، شكرا مهرجان ” سيبتيموس “شكرا جائزة ” سيبتيموس ” مهرجان الإذاعة والتلفزيون الليبي الأهم والابرز في ليبيا الشقيقة شكرا أسامة رزق، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ،الامور بخواتمها دمتم لي”.
و في اتصال ربطه طاقم هبة بريس بالنجم المغربي، ربيع القاطي، وصف المنافسة بالقوية بسبب مشاركة مسلسلات درامية في المستوى و كذا حضور أسماء وازنة و كبيرة .
و عن شعوره و إحساسه، كشف القاطي أن الجائزة تعني له الشيء الكثير، لما لها من قيمة ذات بعد أدبي و فني، و هي قيمة مضافة لمساره الفني و انتصار للفن المغربي خارج حدود المملكة، كونها تنتمي الى أكبر مهرجان في ليبيا “سيبتيموس” و المتخصص في الدراما التلفزية.
و عن دوره في الزعيمان، أثنى النجم الفائز في مهرجان “سيبتيموس” في دورته الثامنة على أداءه اللافت للأنظار، و الذي تميز بالصدق و الذكاء على مستوى التقمص و التشخيص.
و عن تعليق الطيران و بقائه في تونس لمدة طويلة، كشف القاطي انه و بالرغم من مروره بظروف معينة خاصة بعد انتهائه من تصوير مسلسل “الزعيمان” و بقائه في تونس لما يزيد عن 7 أشهر بسبب كورونا، إلا أنه سعيد بهذه التجربة بل و يطمح مستقبلا لأعمال أخرى عربية و عالمية.
و عن جديده ، أكد القاطي على أن سفره لتركيا كان بسبب عمل جديد، حيث قال أنه كان بصدد تصوير عمل عربي آخر يحمل عنوان “غسق” سوف يرى النور برمضان 2021.
و يشار أن القاطي تألق في عدة أدوار سينمائية وتلفزيونية وطرق ابواب النجومية بدون شوائك تلجم ابداعه المرفرف في سماء التمثيل، ليكسب بذلك لنفسه مساحة جماهيرية يعتد بها في توهجه الابداعي.