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“كورونا”… منع أداء مناسك العمرة بشكل مؤقت انطلاقا من تركيا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية عن منع أداء مناسك العمرة بشكل مؤقت انطلاقا من تركيا.

وذكر بيان لمديرية الشؤون الدينية، أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم منع زيارات العمرة من البلاد بسبب تأجيل المملكة العربية السعودية لعملية التعايش إلى ما بعد شهر رمضان.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الدينية تواصل المباحثات مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج لعام 2021.

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