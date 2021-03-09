المعطي منجب

سجن العرجات: المعطي منجب يضرب عن الطعام

منذ ساعتين
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هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن السجين (م.م) أصر على الدخول في إضراب عن الطعام، على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء، أنه “بعد زوال يوم الاثنين 8 مارس 2021، تقدم السجين (م.م) لإدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها، وذلك على خلاف ما تم الترويج له من طرف بعض الجهات من أنه “مضرب عن الطعام منذ 4 مارس 2021”.

وأضاف المصدر ذاته أن “إدارة المؤسسة السجنية عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”.

وأشار البلاغ إلى أنه “وبعد إصراره على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضع المعني بالأمر تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة في الموضوع”.

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