بمشاركة المغرب واسرائيل..مناقشة موضوع “النساء والدبلوماسية” بواشنطن

هبة بريس – وكالات

استضاف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، غلعاد أردان، ندوة افتراضية خاصة، بالتعاون مع السفيرة المغربية في واشنطن، للا جمالة العلوي، ومع سفاراتي الإمارات والبحرين هناك.

وتطرقت هذه الاستضافة، التي عقدت بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى موضوع النساء والدبلوماسية الجماهيرية، بالتشديد على دور “اتفاقيات إبراهيم”، (اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب”.

هذا وأدارت الندوة مديرة قسم الدبلوماسية الجماهيرية والإعلام في السفارة الإسرائيلية، وقام السفير الإسرائيلي وسفيرة المغرب لدى واشنطن بإلقاء كلمة خلالها، كما شارك بالندوة دبلوماسيون آخرون، وهم: شيماء قرقاش، نائبة سفير الإمارات لدى واشنطن، ويوسف احمد، نائب سفير البحرين لدى واشنطن، وروز صاغر، الملحق التجاري للبحرين في واشنطن. وتم نقل الحدث مباشرة عبر صفحة السفارة الإسرائيلية في “فيسبوك” ومواقع التواصل الأخرى.

من جانبه، أشار السفير الإسرائيلي أردان في مستهل الحدث الافتراضي، إلى أن “يوم المرأة العالمي هو ليس فقط للاحتفال، انما هو يوم يمكن ان نتوقف فيه للنظر للدور الهام والمركزي الذي تؤديه النساء في الدبلوماسية، ودفع اتفاقيات السلام قدما”.

وأضاف قائلا: ” خلف تعاوننا الناجح مع الدول التي شملتها اتفاقيات السلام، تقف نساء كثيرات ساهمن بالتواصل بين الحكومات وخلق اتصالات وتفاهمات…بفضلهن نحن نرى اليوم شرق أوسط جديد، وعلى هذا أشكرهن”.

من جهة أخرى، أوضحت سفيرة المغرب للا جمالة العلوي أهمية يوم المرأة قائلة: “من جانب، يوم المرأة الدولي هو فرصة للاحتفال بالتقدم الكبير الذي أنجز بخصوص حقوق النساء، لكن من جانب آخر هذا يوم يشدد على التحديات والصعوبات التي تواجه النساء في كل العالم نحو المساواة”.

وتابعت: “جائحة كورونا عمقت بشكل خاص هذه الصعوبات داخل جميع فئات المجتمع، بما يشمل النساء، لكن لفرحتنا، عام 2020 انتهى بنجاح كبير وتحقيق اختراق دبلوماسي في الشرق الأوسط، مع التوقيع على اتفاقيات السلام بين إسرائيل والبحرين والامارات والسودان والمغرب”.

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